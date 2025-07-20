На Камчатке отменили предупреждение о цунами

МЧС: землетрясения у побережья Камчатки не вызвали цунами

МЧС Камчатского края сообщило в своем Telegram-канале, что угроза цунами в регионе больше не актуальна.

По информации Камчатского центра по гидрометеорологии, сейсмическая активность у побережья не привела к возникновению волн.

Этим утром жителей региона предупреждали о возможном цунами из-за серии подземных толчков в акватории Тихого океана.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, существует опасность новых толчков. Он сообщил, что штатно сработала система предупреждения о возможности цунами. В 19:52 по местному времени (10:52 мск) Солодов отметил, что время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте Камчатского края цунами не наблюдалось. Однако угроза сохраняется. В связи с этим МЧС рекомендовало жителям прибрежных районов уйти на возвышенность.

Ранее на северных Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения.