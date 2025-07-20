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На северных Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения

ЕГС РАН: после мощного толчка у Камчатки на Курилах объявили тревогу
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Depositphotos

На северных Курильских островах объявлено предупреждение о возможном цунами. Об этом сообщили в сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным ведомства, тревога была объявлена после сильного землетрясения магнитудой, которое произошло 20 июля у побережья Камчатки. Сейсмическая активность затронула и Северо-Курильский район, где толчки ощущались силой до 3 баллов.

В МЧС по Сахалинской области уточнили, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Все службы работают в штатном режиме.

Центр предупреждения о цунами сообщил, что волна может достичь островов Парамушир и Шумшу, входящих в Северо-Курильский район.

Утром 20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 баллов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предупредил жителей региона, что возможны повторные толчки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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