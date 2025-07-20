На северных Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения

ЕГС РАН: после мощного толчка у Камчатки на Курилах объявили тревогу

На северных Курильских островах объявлено предупреждение о возможном цунами. Об этом сообщили в сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным ведомства, тревога была объявлена после сильного землетрясения магнитудой, которое произошло 20 июля у побережья Камчатки. Сейсмическая активность затронула и Северо-Курильский район, где толчки ощущались силой до 3 баллов.

В МЧС по Сахалинской области уточнили, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Все службы работают в штатном режиме.

Центр предупреждения о цунами сообщил, что волна может достичь островов Парамушир и Шумшу, входящих в Северо-Курильский район.

Утром 20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 баллов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предупредил жителей региона, что возможны повторные толчки.

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