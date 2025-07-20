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Вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений

Солодов: время подхода первой волны цунами после землетрясений у Камчатки прошло
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В акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 баллов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он предупредил жителей региона, что возможны повторные толчки. Также Солодов со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по региону заявил об угрозе цунами. Он сообщил, что штатно сработала система предупреждения о возможности цунами, несмотря на незначительную высоту ожидаемой волны. По данным ведомства на 19:24 по местному времени (10:24 мск), возможен подход волны высотой не более 60 сантиметров. В связи с этим жителям прибрежных районов посоветовали уйти на возвышенность.

В 19:52 по местному времени (10:52 мск) Солодов сообщил, что время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте Камчатского края цунами не наблюдалось.

По словам губернатора, в настоящее время обследованы медицинские учреждения, школы и детсады, а также соцучреждения. Значительных повреждений в результате землетрясений зафиксировано не было.

«Специалисты также будут отрабатывать все сигналы по любым повреждениям в жилом фонде, для этого необходимо оставить информацию на горячей линии 112», — добавил Солодов.

До этого около Алеутских островов на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,3. По данным Геологической службы США (USGS), толчки были зафиксированы в 88 км к югу от города Сэнд-Поинт, где живут около 1 тыс. чел. Очаг находился на глубине 20 км.

На этом фоне Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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