Пассажиров задержанных в Ростовской области поездов обеспечивают питанием

Пассажиры, застрявшие в пути из-за атаки дрона в Ростовской области, получают продовольственные наборы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании.

Поездные бригады уже предоставили пострадавшим 50 тыс. таких наборов. Также обеспечивается доставка питьевой воды к поездам. Кормят тех пассажиров, для которых время задержки составило четыре часа и более.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение десятков поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за этого на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

РЖД уточнили, что всего после падения обломков дронов на перегоне между станциями «Лихая» и «Замчалово» в Ростовской области было задержано 132 поезда, 37 из которых уже доехали до места назначения. По данным «Гранд Сервис Экспресс», утром 20 июля в очереди на пути в Крым и с полуострова оказались 20 поездов, причем время задержки варьируется от одного до десяти часов.

Ранее туроператоры пообещали помощь туристам южных курортов после задержки поездов.