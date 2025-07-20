Более 130 поездов задерживаются в связи с ЧП в Ростовской области

РЖД: 132 поезда идут с задержками из-за происшествия на ж/д в Ростовской области

Более 130 поездов следуют с задержками в связи с происшествием на железнодорожной станции Лихая в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в Telegram-канале.

«С задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что 37 поездов уже прибыли в пункты назначения.

При этом на 13 станциях для обслуживания пассажиров были дополнительно открыты билетные кассы. На всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог организовали раздачу воды, а пассажиров с детьми и людей пожилого возраста разместили в комнатах матери и ребенка.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — отмечается в публикации.

19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области упали обломки сбитого беспилотника. В ОАО «РЖД» рассказали, что фрагменты дрона повредили контактную сеть. В связи с этим было приостановлено движение более 50 поездов, и на юге РФ произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростовской области в результате падения обломков беспилотника пострадала дежурная по железнодорожной станции Лихая.