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Туроператоры РФ готовы помочь туристам южных курортов после задержки поездов

АТОР: туроператоры готовы помочь туристам южных курортов после задержки поездов
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Российские туроператоры готовы помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов из-за задержки поездов. Об этом говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры выразили готовность помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов», — говорится в сообщении.

В то же время в АТОР отметили, что пока никто из отдыхающих туроператорам не жаловался.

Утром 19 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника обесточены два состава на узловой станции Лихая. После падения обломков БПЛА было остановлено движение поездов на перегоне Лихая–Замчалово. Задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж–Москва.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения поездов в Ростовской области.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских БПЛА.

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