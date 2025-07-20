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На пути в Крым и обратно задерживаются 20 поездов

ГЭС: 20 поездов задерживаются в сообщении с Крымом из-за ЧП в Ростовской области
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Восемь пассажирских поездов, следующих в направлении Крыма, задерживаются в связи с железнодорожным коллапсом на юге России. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) в Telegram-канале.

Из заявления следует, что с полуострова с задержкой следуют 12 составов. При этом время задержки варьируется от одного до 10 часов.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — подчеркивается в публикации.

По данным ОАО «РЖД», всего из-за железнодорожного коллапса на юге России с задержкой следуют 132 поезда. В компании отметили, что 37 составов уже прибыли в пункты назначения.

Для обслуживания пассажиров на 13 станциях были дополнительно открыты билетные кассы. Более того, на всех основных станциях Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог организовали раздачу воды, а пассажиров с детьми и людей пожилого возраста разместили в комнатах матери и ребенка.

Железнодорожный коллапс на юге России произошел после того, как 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области упали обломки сбитого дрона. Как рассказали в ОАО «РЖД», фрагменты беспилотника повредили контактную сеть. В связи с этим было приостановлено движение более 50 поездов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из-за «авиационного коллапса» не осталось билетов на поезда из Санкт-Петербурга в Москву.

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