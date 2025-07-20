Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) присоединились к ликвидации последствий обстрела Донецка. Об этом сообщили ТАСС в ВСКС.

«Добровольцы совместно с активистами Молодежки Народного фронта оперативно прибыли на место обстрела в центре Донецка, чтобы помочь ликвидировать последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Известно, что ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по городу, повреждения получили три жилых дома, один человек пострадал.

Мэр города Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал 53-летний мужчина. По его словам, при ударе также были повреждены два автомобиля.

Три дня назад Вооруженные силы Украины атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Как рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, в результате массированного артиллерийского обстрела центра города пострадали шесть человек, включая ребенка 2015 года рождения.

Ранее российские войска взяли под контроль Попов Яр в ДНР.