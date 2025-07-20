На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Добровольцы в Донецке присоединились к ликвидации последствий обстрела города

Добровольцы присоединились к ликвидации последствий обстрела Донецка
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) присоединились к ликвидации последствий обстрела Донецка. Об этом сообщили ТАСС в ВСКС.

«Добровольцы совместно с активистами Молодежки Народного фронта оперативно прибыли на место обстрела в центре Донецка, чтобы помочь ликвидировать последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Известно, что ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по городу, повреждения получили три жилых дома, один человек пострадал.

Мэр города Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал 53-летний мужчина. По его словам, при ударе также были повреждены два автомобиля.

Три дня назад Вооруженные силы Украины атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Как рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, в результате массированного артиллерийского обстрела центра города пострадали шесть человек, включая ребенка 2015 года рождения.

Ранее российские войска взяли под контроль Попов Яр в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами