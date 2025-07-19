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Мэр раскрыл детали обстрела Донецка со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка пострадал мужчина и повреждены два автомобиля
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При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал 53-летний мужчина. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, при ударе также были повреждены два автомобиля.

До этого источник в оперативных службах рассказал, что удар по жилому многоквартирному дому на Университетской улице был нанесен при помощи РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. Он упомянул, при этом был ранен по меньшей мере один человек.

Судя по кадрам с последствиями ракетного удара, многоэтажка и расположенные в ней магазины были значительно повреждены. Как сообщили местные Telegram-каналы, удар пришелся на жилой микрорайон, а взрыв произошел у оживленной дороги на Университетской улице. Местные жители сразу после случившегося начали ликвидировать последствия обстрела.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР.

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