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Появились кадры с последствиями ракетного удара по центру Донецка

В Донецке при ракетном ударе значительно повреждена жилая многоэтажка
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При ракетном ударе по центру Донецка был поврежден жилой дом и магазины. Видео и фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Война Глазами Журналиста».

По его информации, удар пришелся на жилой микрорайон, а взрыв произошел у оживленной дороги на Университетской улице. Судя по кадрам с последствиями атаки, многоэтажка и расположенные в ней магазины значительно повреждены.

До этого источник в оперативных службах рассказал, что удар по жилому многоквартирному дому на Университетской улице был нанесен при помощи РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. При этом пострадал по меньшей мере один человек.

Три дня назад Вооруженные силы Украины атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Как рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, в результате массированного артиллерийского обстрела центра города пострадали шесть человек, включая ребенка 2015 года рождения.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.

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