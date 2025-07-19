Шереметьево временно прекратил работу

Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы

В Москве временно ограничили работу аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Его пост размещен в 21:37.

В прошлый раз ограничения в столичной воздушной гавани вводились прошлой ночью. Они действовали с 1:07 до 1:56.

В это время Москва подвергалась налету беспилотников. Согласно постам мэра Сергея Собянина, в период с 0:20 до 1:46 город попытались атаковать 13 дронов.

Вечером в субботу, 19 июля, столичный аэропорт Внуково дважды приостанавливал работу. В первый раз ограничения действовали с 18:14 до 19:04, а во второй раз — были введены в 20:29 и остаются в силе до сих пор.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.