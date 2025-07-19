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Внуково приостановил работу второй раз за вечер

Аэропорт Внуково прекратил прием и отправку самолетов
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В аэропорту Внуково временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 20:29.

В субботу, 19 июля, в воздушной гавани уже вводились подобные ограничения. Они действовали с 18:14 до 19:04.

Примерно в это время Москву атаковали три украинских беспилотника. По словам мэра Сергея Собянина, попытки новых налетов были зафиксированы в 18:05, 18:11 и 18:38 и успешно отражены. Дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а на места падения их обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.

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