В московском «Шереметьево» ввели временные ограничения

Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения.

По словам Кореняко, аэропорт принимает рейсы, ограничения введены лишь на выпуск самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту «Домодедово» в Москве были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту Калуги действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее Песков оценил возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.