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Названо число пропавших без вести после крушения туристического судна во Вьетнаме

AP: 8 человек числятся пропавшими без вести после крушения катера во Вьетнаме
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Восемь человек числятся пропавшими без вести после крушения судна с туристами у берегов Вьетнама. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, спасатели достали из воды тела 34 утопленников.

Издание VNExpress назвало другое число жертв — 28.

Сегодня туристический катер Wonder Sea перевернулся у берегов вьетнамской провинции Куангнинь в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. По данным властей, судно с бортовым номером QN-7105 потерпело крушение из-за грозы, которая сопровождалась сильным ветром.

На борту находились 53 человека, включая 48 туристов (среди них более 20 детей) и пять членов экипажа. Большинство пассажиров — семьи, приехавшие из Ханоя.

Власти сообщали, что экстренные службы спасли 11 человек. Поисково-спасательная операция ведется в условиях непогоды.

В начале июля у индонезийского острова Бали затонул паром. По меньшей мере 61 человек пропал без вести. По данным спасателей, судно пошло ко дну, когда направлялось к месту отдыха с Явы — главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

Ранее в Новосибирске лодка с пожилыми людьми попала под баржу и затонула.

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