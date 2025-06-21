Лодка с двумя пожилыми людьми попала под баржу и затонула в Новосибирске

СК: в Новосибирске спасли пожилую пару после столкновения лодки с баржей на Оби

Утром 21 июня в Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП на реке Обь. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным ведомства, около 8:40 по местному времени моторная лодка из ПВХ с пожилой парой на борту столкнулась с баржей, шедшей на буксире по основному судовому ходу. В результате столкновения лодка затонула, мужчина и женщина оказались в воде.

По данным МЧС, несмотря на плохие погодные условия, судоводитель решил пересечь реку и не заметил приближающийся речной толкач с загруженной баржей. Удар был сильным — лодку отбросило и буквально перемололо под тяжестью судна. К счастью, люди не пострадали.

На помощь оперативно прибыли спасатели МАСС. Пострадавших эвакуировали на берег, медицинская помощь им не потребовалась. На месте работают патрульные катера ГИМС МЧС и МВД.

Следователи на транспорте начали проверку по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта (ст. 263 УК РФ). Ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее два судна затонули на реке Лене в Якутии.