Названо число жертв в результате крушения катера у берегов Вьетнама

Туристический катер Wonder Sea перевернулся у берегов вьетнамской провинции Куангнинь, а результате чего погибли как минимум 28 человек, десятки людей пропали без вести. Об этом сообщает VNExpress.

На борту находились 53 человека, включая 48 туристов (среди них более 20 детей) и пятерых членов экипажа. Большинство пассажиров — семьи, приехавшие из Ханоя.

Инцидент произошел в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. По данным местных властей, судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось во время экскурсии из-за грозы с сильным ветром.

Экстренные службы спасли 22 человека. Поисково-спасательная операция ведется в условиях непогоды.

В начале июля у индонезийского острова Бали затонул паром. По меньшей мере 61 человек пропал без вести. По данным спасателей, судно пошло ко дну, когда направлялось к месту отдыха с Явы — главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

Ранее в Новосибирске лодка с пожилыми людьми попала под баржу и затонула.