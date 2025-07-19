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Во Вьетнаме перевернулся круизный лайнер, половину туристов пока не нашли

ВИА: во Вьетнаме затонул круизный лайнер, спасены 22 человека
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VD Image Lab/Shutterstock/FOTODOM

В северной части Вьетнама потерпело крушение прогулочное судно, на борту которого находились 53 человека, включая 48 туристов и пятерых членов экипажа. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Инцидент произошел в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. По данным местных властей, судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось из-за грозы с сильным ветром.

После получения сигнала о происшествии власти провинции Куангнинь, к которой относится район аварии, задействовали экстренные службы для проведения спасательной операции. Удалось спасти 22 человека и вытащить тела трех утопленников.

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

12 июля на Воронежском водохранилище произошло столкновение гидроцикла с речным трамваем. В момент аварии на борту трамвая находились два пассажира. В результате происшествия травмы получил водитель гидроцикла — его госпитализировали. Пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали. Правоохранители проводят доследственную проверку по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Ранее у берегов Бали затонул пассажирский паром, 61 человек пропал без вести.

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