Ограничения на работу ввели в еще одном московском аэропорту

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Домодедово

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие меры приняли в целях безопасности пассажиров.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — сказано в сообщении.

19 июля в столичном аэропорту Внуково ввели ограничения на отправку самолетов.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого глава города сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13 в ночь на субботу. В 00:20 мск мэр сообщил о трех сбитых дронах, а в 00:36 мск стало известно еще об одном уничтоженном беспилотнике.

В 01:12 мск Собянин объявил о ликвидации двух новых дронов, а в 01:32 мск — о четырех.

Ранее стало известно о массированной атаке на стратегический узел ВСУ в Павлограде.