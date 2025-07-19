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Сбиты еще два БПЛА, атаковавшие Москву

Собянин сообщил, что уничтожены два следовавших к Москве беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в 18:05 написал в своем Telegram-канале о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника противника, атаковавшего столицу.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

Через шесть минут мэр добавил, что атака еще одного беспилотника была успешно отражена.

Это уже 14-й и 15-й БПЛА, которые пытались атаковать столицу с начала дня. Первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46.

До этого в небе над Калужской областью ликвидировали два дрона. Средства ПВО сбили по одному беспилотнику на территории Сухиничского и Бабынинского районов. Туда прибыли сотрудники оперативных служб.

По предварительной информации, в результате налетов никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано. До этого в калужском аэропорту Грабцево с 15:54 временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как под угрозой БПЛА поехать в Крым и Сочи и не пожалеть.

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