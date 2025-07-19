На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о массированной атаке на стратегический узел ВСУ в Павлограде

Лысак: стратегический узел ВСУ в Павлограде подвергся самой массированной атаке
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Павлоград в Днепропетровской области, обеспечивающий снабжение украинских войск под Красноармейском (украинское название Покровск — прим. ред.) и в районе границы Днепропетровской области с ДНР, подвергся ночью массированной атаке. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака. Взрыв за взрывом», — заявил он.

По словам Лысака, взрывы продолжались около шести часов, поврежден ряд объектов, произошли возгорания.

До этого он заявил, что минувшая ночь на Украине была «адской» из-за массированных ударов Вооруженных сил РФ.

Утром украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ночь на 19 июля подверглась атаке с применением сотен ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов.

Он уточнил, что целями стали семь областей — Одесская, Кировоградская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Житомирская. Также прилеты были зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами