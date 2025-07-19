Стало известно о массированной атаке на стратегический узел ВСУ в Павлограде

Лысак: стратегический узел ВСУ в Павлограде подвергся самой массированной атаке

Павлоград в Днепропетровской области, обеспечивающий снабжение украинских войск под Красноармейском (украинское название Покровск — прим. ред.) и в районе границы Днепропетровской области с ДНР, подвергся ночью массированной атаке. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака. Взрыв за взрывом», — заявил он.

По словам Лысака, взрывы продолжались около шести часов, поврежден ряд объектов, произошли возгорания.

До этого он заявил, что минувшая ночь на Украине была «адской» из-за массированных ударов Вооруженных сил РФ.

Утром украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ночь на 19 июля подверглась атаке с применением сотен ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов.

Он уточнил, что целями стали семь областей — Одесская, Кировоградская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Житомирская. Также прилеты были зафиксированы в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.