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В аэропорту Внуково ввели ограничения на отправку самолетов

Росавиация: в аэропорту Внуково введены временные ограничения
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были введены в 18:14 по московскому времени.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого глава города сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13 в ночь на субботу. В 00:20 мск мэр сообщил о трех сбитых дронах, а в 00:36 мск стало известно еще об одном уничтоженном беспилотнике.

В 01:12 мск Собянин объявил о ликвидации двух новых дронов, а в 01:32 мск — о четырех.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о массированной атаке на стратегический узел ВСУ в Павлограде.

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