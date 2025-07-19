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Движение по трассе Симферополь — Евпатория восстановлено

УМВД: движение по трассе Симферополь — Евпатория в Крыму открыто
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по трассе СимферопольЕвпатория в Крыму восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«Движение автомобилей на участке трассы Симферополь -— Евпатория восстановлено», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад в МЧС РФ сообщили, что в Сакском районе Крыма произошел ландшафтный пожар — вдоль автомобильной дороги, связывающей Евпаторию и Симферополь, загорелся сухостой. Площадь возгорания составляет 40 гектаров. Огонь быстро распространился из-за ветра и высокой температуры воздуха.

14 июля спасатели ликвидировали ландшафтный пожар, затронувший солнечную электростанцию в Крыму. Северный ветер и высокая температура воздуха мешали тушить возгорание, однако его удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

29 июня в Крыму из-за неосторожного обращения с огнем началось возгорание в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве.

Ранее в Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек.

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