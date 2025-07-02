В Крыму полностью ликвидировали ландшафтный пожар

Сотрудники МЧС России полностью потушили ландшафтный пожар в Крыму на площади 8,1 гектара. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что пожарные боролись с огнем в течение четырех дней. В тушении пожара участвовали 639 человек и 111 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.

Возгорание на полуострове из-за неосторожного обращения с огнем началось в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве. К борьбе с огнем привлекли в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка.

30 июня специалисты локализовали пожар в Крыму.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».