В Крыму произошел ландшафтный пожар

МЧС: в Крыму вдоль дороги Евпатория – Симферополь горит сухая трава на 40 га

В Сакском районе Крыма произошел ландшафтный пожар — вдоль автомобильной дороги, связывающей Евпаторию и Симферополь, загорелся сухостой. Об этом сообщает МЧС РФ.

По его данным, площадь возгорания составляет 40 гектарах. Огонь быстро распространяется из-за ветра и высокой температуры воздуха.

«Из-за сильного задымления ограничено движение на участке автодороги», — отмечается в сообщении.

К тушению пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники.

14 июля спасатели ликвидировали ландшафтный пожар, затронувший солнечную электростанцию в Крыму. Северный ветер и высокая температура воздуха мешали тушить возгорание, однако его удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

29 июня в Крыму из-за неосторожного обращения с огнем началось возгорание в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве.

Ранее в Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек.