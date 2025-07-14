Спасатели потушили пожар на солнечной электростанции в Крыму

Пожар на тысячу «квадратов» на солнечной электростанции в Крыму ликвидировали

Спасатели ликвидировали ландшафтный пожар, затронувший солнечную электростанцию в Крыму. Об этом сообщили в местном МЧС.

«Возгорание сухой растительности вблизи с. Владиславовка произошло на территории Солнечной электростанции «Владиславовка», на площади 1000 кв. м.», — пояснили в ведомстве.

Северный ветер и высокая температура воздуха мешали тушить возгорание, однако его удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

Для ликвидации пожара было привлечено от РСЧС 24 человека, из них от МЧС России 14 человек. Было задействовано восемь единиц техники.

Неделю назад в одном из пятиэтажных домов Казани произошел пожар из-за удара молнии. В результате инцидента в квартире частично сгорели кухонный гарнитур и натяжной потолок, корпус кондиционера и верхняя часть газовой плиты.

В ведомстве добавили, что пожар может произойти в том случае, если молния попадет в здание и заряд пройдет через электропроводку. В связи с этим во время грозы рекомендуется закрывать окна и по возможности отключать электроприборы.

Ранее в жилом доме в Старобельске произошел пожар на площади 450 квадратных метров.