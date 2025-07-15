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В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек

В Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек
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МЧС Республики Бурятия

В ночь на 15 июля в Улан-Удэ из-за возгорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала самостоятельно эвакуировались 50 человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

По информации ведомства, сообщение о загорании кровли железнодорожного вокзала в Улан-Удэ поступило прошлой ночью.

«Силами 16 человек, семи единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

До этого МЧС сообщило, что спасатели ликвидировали ландшафтный пожар, затронувший солнечную электростанцию в Крыму. Северный ветер и высокая температура воздуха мешали тушить возгорание, однако его удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

Неделю назад в одном из пятиэтажных домов Казани произошел пожар из-за удара молнии. В результате инцидента в квартире частично сгорели кухонный гарнитур и натяжной потолок, корпус кондиционера и верхняя часть газовой плиты.

Ранее в жилом доме в Старобельске произошел пожар на площади 450 квадратных метров.

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