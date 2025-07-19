В Запорожской области устранили аварию, из-за которой не было электроснабжения

В Запорожской области устранили аварию, из-за которой на всей территории региона не было электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Аварийная ситуация устранена, восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», — сказано в сообщении.

Отключение электроснабжения было зафиксировано 19 июля.

Накануне в нескольких населенных пунктах в Запорожской области произошло отключение света. Обесточенными оказались Мелитополь, Энергодар, Приазовское, Васильевское, Приморское, Черниговское и Акимовское. Кроме того, без электроснабжения временно остались жители Каменско-Днепровского и Куйбышевского муниципальных округов.

Как рассказал Балицкий, свет пропал из-за атаки беспилотников ВСУ. Дроны нанесли удары по высоковольтному оборудованию.

Ранее украинские военные атаковали населенный пункт в Запорожской области с помощью кассетных боеприпасов.