Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками и кассетными боеприпасами населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате украинских ударов пострадали мирные жители. Глава региона предупредил, что опасность повторной атаки сохраняется.

7 июля Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в Васильевке Запорожской области, в результате которого шесть человек пострадали, еще один не выжил. По его словам, были разрушены более 10 квартир дома. Губернатор пообещал предоставить гражданам, оставшимся без крова, временное жилье.

До этого Балицкий сказал, что украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования, чтобы Вооруженные силы РФ могли нанести по ним удары.

Ранее украинские военные атаковали больницу в Новой Каховке.