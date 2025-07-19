На всей территории Запорожской области отключили свет

Отключение электроснабжения зафиксировано по всей территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Глава региона призвал жителей проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.

Накануне в нескольких населенных пунктах в Запорожской области произошло отключение света. Обесточенными оказались Мелитополь, Энергодар, Приазовское, Васильевское, Приморское, Черниговское и Акимовское. Кроме того, без электроснабжения временно остались жители Каменско-Днепровского и Куйбышевского муниципальных округов.

Как рассказал Балицкий, свет пропал из-за атаки беспилотников ВСУ. Дроны нанесли удары по высоковольтному оборудованию.

Ранее украинские военные атаковали населенный пункт в Запорожской области с помощью кассетных боеприпасов.