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Губернатор назвал причину отключения электричества в Запорожской области

Балицкий: атака БПЛА ВСУ стала причиной отключения света в Запорожской области
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Атака украинских беспилотников стала причиной отключения электричества в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что электроснабжение пропало в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском и Приазовском. Кроме того, электричества нет в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

«Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», — написал он.

Губернатор рассказал, что бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии, однако работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток.

На данный момент восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа, добавил Балицкий.

Ранее в Курской области восстановили электроснабжение после атаки дрона ВСУ.

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