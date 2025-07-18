Губернатор назвал причину отключения электричества в Запорожской области

Атака украинских беспилотников стала причиной отключения электричества в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что электроснабжение пропало в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском и Приазовском. Кроме того, электричества нет в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

«Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», — написал он.

Губернатор рассказал, что бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии, однако работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток.

На данный момент восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа, добавил Балицкий.

Ранее в Курской области восстановили электроснабжение после атаки дрона ВСУ.