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Часть Запорожской области осталась без электроснабжения

Балицкий: электроснабжение пропало в части Запорожской области
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Несколько населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Речь идет о Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском и Приазовском. Кроме того, электричества нет в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

Причины отключения электроснабжения уточняются, добавил он.

Балицкий ранее сообщал о перегрузке оборудования из-за жары.

Утром 17 июля Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Каменское в Запорожской области. Российские войска в ходе боевых действий нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск в регионе.

Ударам подверглись места скопления солдат ВСУ в районе населенных пунктов Степовое, Белогорье, Новоданиловка и Новоандреевка.

Ранее в Курской области восстановили электроснабжение после атаки дрона ВСУ.

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