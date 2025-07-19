РЖД раздают воду пассажирам поездов, задержанных из-за ЧП в Ростовской области

На вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски, Волгоград раздают питьевую воду и сухие пайки пассажирам задержанных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Всего было роздано более 3500 бутылок воды <,> и почти 8 тысяч наборов питания. Еще 15 тысяч будет поставлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В РЖД рассказали, что ведется постоянное информирование пассажиров о времени задержки поездов, кроме того, работают справочные.

Утром 19 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника обесточены два состава на узловой станции Лихая. После падения обломков БПЛА было остановлено движение поездов на перегоне Лихая–Замчалово. Задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж – Москва.

Позднее перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о том, что 12 поездов между Крымом и Москвой задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Пять из них следуют в Крым, семь из Крыма. Время задержки составляет от полутора до семи часов.

Спустя некоторое время, движение поездов на закрытом из-за атаки БПЛА перегоне было возобновлено. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, восстановительные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки сбили почти 350 дронов ВСУ.