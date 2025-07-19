Глава Ростовской области сообщил о последствиях атак беспилотников

Два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника. Об этом заявил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Движение поездов приостановлено на перегоне Лихая–Замчалово после падения обломков БПЛА. Задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж–Москва.

По словам Слюсаря, в Каменске-Шахтинском и Каменском районе обломки беспилотников вызвали возгорания частных домов и хозяйственных построек. Пострадавшая женщина, сотрудница железной дороги, доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Пожарные ликвидируют ландшафтные пожары в микрорайоне Лиховском и поселках Волченский, Светлый.

Военные уничтожили дроны над Каменском, Белокалитвинским и Миллеровским районами. На месте работает оперативный штаб, специалисты обезвреживают обломки. На участке Лихой организовано реверсивное движение поездов.

Утром 19 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник в воздушном пространстве российских регионов. Наибольшее количество целей — 24 — ликвидировали в Ростовской области. В столичном регионе сбили еще 16 дронов, в Брянской области — 11, в Калужской области — 10. Три БПЛА нейтрализовали в Курской области, по два — в Тульской, Орловской и Липецкой областях, один — в Краснодарском крае.

Ранее в Тульской области раскрыли подробности о ночной атаке БПЛА.