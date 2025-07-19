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12 поездов между Крымом и Москвой задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Гранд Сервис Экспресс: задерживаются пять поездов в Крым и семь из Крыма
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Илья Наймушин/РИА Новости

В пути следования задерживается ряд поездов сообщением Симферополь — Москва из-за атаки дронов ВСУ в Ростовской области, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По информации компании, осуществляющей перевозки на полуостров, в пути следования задерживаются 12 поездов. Пять из них следуют в Крым, семь из Крыма. Время задержки составляет от полутора до семи часов.

Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Пассажиры будут обеспечены питанием, уточнили в компании-перевозчике.

Утром 19 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника обесточены два состава на узловой станции Лихая. После падения обломков БПЛА было остановлено движение поездов на перегоне Лихая–Замчалово. Задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж – Москва.

Позднее движение поездов на закрытом из-за атаки БПЛА перегоне было возобновлено. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, восстановительные работы продолжаются.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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