Российские средства ПВО за сутки сбили почти 350 украинских беспилотников

Российские военнослужащие за прошедшие сутки сбили почти 350 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожили 70 702 украинских дрона.

В ночь на 19 июля дежурные системы ПВО ликвидировали 71 беспилотник ВСУ в небе над российскими регионами. Больше всего целей — 24 — перехватили в Ростовской области. Еще 16 БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, 11 — в Брянской области, 10 — в Калужской области, три — в Курской области. В Тульской, Орловской и Липецкой областях сбили по два летательных аппарата, а в Краснодарском крае — один.

Позже в Минобороны РФ заявили, что утром над Брянской областью уничтожили еще 12 украинских дронов. В период с 8:30 до 11:30 мск над двумя областями — Смоленской и Брянской — нейтрализовали по пять БПЛА.

Ранее российский боец обвинил солдат ВСУ в сбросе отравляющих веществ с беспилотников.