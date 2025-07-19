В Ростовской области открыто движение поездов на закрытом из-за атаки БПЛА перегоне

РЖД: на перегоне Лихая–Замчалово в Ростовской области возобновлено движение поездов

Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая–Замчалово Ростовской области, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, восстановительные работы продолжаются.

Утром 19 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника обесточены два состава на узловой станции Лихая. После падения обломков БПЛА было остановлено движение поездов на перегоне Лихая–Замчалово. Задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж–Москва.

По словам Слюсаря, в Каменске-Шахтинском и Каменском районе обломки беспилотников вызвали возгорания частных домов и хозяйственных построек. Пострадавшая женщина, сотрудница железной дороги, доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Пожарные ликвидируют ландшафтные пожары в Лиховском микрорайоне и поселках Волченский, Светлый.

На месте работает оперативный штаб, специалисты обезвреживают обломки. На участке Лихой организовано реверсивное движение поездов, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских БПЛА.