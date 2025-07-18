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Путин обратился к руководству Ирака в связи с пожаром в ТЦ

Путин выразил соболезнования руководству Ирака в связи с пожаром в ТЦ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил руководству Ирака телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в торговом центре в арабской республике. Об этом сообщили в посольстве РФ в Багдаде.

«Путин направил своему иракскому коллеге Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в Эль-Куте», — говорится в сообщении.

Возгорание в торговом центре произошло вечером 16 июля.

Специалисты вывели из пятиэтажного здания 45 человек, еще 61 человека спасти не удалось. На этом фоне губернатор провинции Васит, где расположен Эль-Кут, Мухаммед аль-Мияхи объявил трехдневный траур. Также чиновник рассказал, что в отношении владельца торгового центра будет возбуждено уголовное дело.

Днем 29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Снаружи здания был виден густой дым. Из здания эвакуировали 70 человек.

Ранее в Кузбассе произошел пожар в торговом центре.

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