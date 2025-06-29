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В Москве из «Мегаполиса» после задымления эвакуировались 70 человек

МЧС РФ проверяет «Мегаполис» на наличие очага пожара

Сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Об этом сообщает столичное управление ведомства в Telegram-канале.

В МЧС рассказали, что получили информацию о возгорании в подсобном помещении на третьем этаже ТЦ. До прибытия на место пришествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек. Сейчас сотрудники МЧС проверяют торговый центр на наличие очага пожара.

До этого в соцсетях появилась информация о возгорании в «Мегаполисе». Снаружи здания был виден густой дым.

Днем 25 мая пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского в подмосковном Королеве. Окна с одной стороны здания почернели, из здания валил дым. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В прошлый раз возгорание в здании случилось ночью.

Очевидец ЧП Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствовался едкий запах, а дым можно было заметить за несколько километров. По его словам, там, где огонь был сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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