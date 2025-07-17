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В иракском городе Эль-Кут загорелся новый торговый центр

Би-би-си: в Ираке произошел пожар в торговом центре, открывшемся неделю назад
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Павел Михеев/РИА Новости

Мощный пожар произошел в пятиэтажном торговом центре в городе Эль-Кут, который находится на востоке Ирака. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

По информации журналистов, огонь вспыхнул вечером 16 июля. Пламя охватило здание ТЦ, открывшегося неделю назад.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб смогли взять ситуацию под контроль. Специалисты вывели из здания 45 человек, еще 61 человека спасти не удалось. На этом фоне губернатор провинции Васит, где расположен Эль-Кут, Мухаммед аль-Мияхи объявил трехдневный траур. Также чиновник рассказал, что в отношении владельца торгового центра будет возбуждено уголовное дело.

«Причина пожара пока неизвестна», — говорится в материале.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани потребовал от сотрудников правоохранительных органов немедленно начать расследование и выяснить причины возгорания. Также он отметил, что представители министерства внутренних дел должны принять все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Ранее в ТЦ «Савеловский Детский» в Москве произошло задымление.

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