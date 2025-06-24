В Кузбассе произошел пожар в торговом центре

Сотрудники МЧС России ведут борьбу с огнем, охватившим торговый центр в городе Белово Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается о возгорании обрешетки кровли здания. Пожар локализован на площади 900 квадратных метров, огнем повреждены два торговых павильона. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают 25 специалистов и задействовано 6 единиц техники.

В ночь на 24 июня в Красногорске, Московская область, произошел пожар в многоквартирном доме. По данным МЧС, сигнал о возгорании по адресу: улица Народного Ополчения, дом 1, поступил в 02:00 по московскому времени. Очагом возгорания стала комната в двухкомнатной квартире на 17-м этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара частично разрушены вентилируемый фасад и остекление балконов на 16-17 этажах в угловой части здания.

Ранее в Забайкалье эвакуировали дачный поселок из-за пожара.