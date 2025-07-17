На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оператор сообщил о включении всех энергоблоков Прегольской ТЭС

ТАСС: включены все четыре энергоблока Прегольской ТЭС
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Специалисты включили все четыре энергоблока Прегольской ТЭС под Калининградом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Системного оператора».

«В 11:40 по московскому времени все четыре блока Прегольской ТЭС включены в работу», — сказали агентству.

17 июля на Прегольской ТЭЦ под Калининградом случилась крупная авария, несколько районов остались без света. В городе не функционировали светофоры, было частично заблокировано движение трамваев маршрута №3,5 и троллейбуса №1.

Позже стало известно, что ЧП было вызвано внешним коротким замыканием.

9 июля на ТЭЦ-1 в Пензе произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном отключении энергоснабжения, предпринятом для тушения пожара.

В этот же день в Ярославской и Ивановской областях около 270 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного циклона.

Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами