Пожар в Пензе на ТЭЦ-1 распространился на площади 100 квадратов

На ТЭЦ-1 в Пензе произошло возгорание транзитного трансформатора. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК. Новости. Главное».
Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале о временном отключении энергоснабжения, предпринятом для тушения пожара.
«Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами», — написал он, добавив, что запускается резервная система электроснабжения.
Мельниченко заверил, что все введенные ограничения имеют сугубо временный характер, а текущая обстановка полностью находится под контролем.
9 июля в Ярославской и Ивановской областях около 270 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного циклона.
Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.