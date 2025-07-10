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Пожар в Пензе на ТЭЦ-1 распространился на площади 100 квадратов

На пензенской ТЭЦ-1 горит трансформатор на площади 100 квадратов
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На ТЭЦ-1 в Пензе произошло возгорание транзитного трансформатора. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК. Новости. Главное».

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале о временном отключении энергоснабжения, предпринятом для тушения пожара.

«Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами», — написал он, добавив, что запускается резервная система электроснабжения.

Мельниченко заверил, что все введенные ограничения имеют сугубо временный характер, а текущая обстановка полностью находится под контролем.

9 июля в Ярославской и Ивановской областях около 270 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного циклона.

Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.

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