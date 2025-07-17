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Стало известно, что вызвало отключение энергоблоков на Прегольской ТЭС

Отключение энергоблоков на Прегольской ТЭС вызвано внешним коротким замыканием
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Отключение генераторов энергоблоков на Прегольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Калининградской области было вызвано внешним коротким замыканием. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе филиала «Калининградской ТЭЦ-2».

«В следствие возникновения внешнего короткого замыкания действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к системе для восстановления электроснабжения потребителей в регионе. Причины технологического сбоя выясняются.

До этого стало известно, что на Прегольской ТЭС случилась крупная авария. По предварительной информации, на объекте отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах Калининградской области.

9 июля на ТЭЦ-1 в Пензе произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном отключении энергоснабжения, предпринятом для тушения пожара.

Ранее в ЛНР восстановили электроснабжение для 104 тысяч потребителей.

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