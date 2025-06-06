Российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве

Российские военнослужащие нанесли удар по ТЭЦ-5, которая считается крупнейшей в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации отмечается, что данный объект обеспечивает электричеством пять районов украинской столицы — Голосеевский, Соломенский, Дарницкий, Шевченковский и Печерский.

Кроме того, ударам подверглась ТЭЦ-4. Она также находится в Киеве и работает на Дарницкий и Днепропетровский районы.

По словам авторов материала, в том числе пораженные объекты снабжают электричеством военные заводы и промышленные предприятия на Украине.

Как пишет «Военный обозреватель», еще одной целью стал позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом удары были нанесены и по ряду других сооружений.

В тексте уточняется, что российские военные при проведении операции задействовали комплексы «Искандер-М» и стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101. К работе подключились и боевые корабли Черноморского флота РФ, несущие ракеты «Калибр».

Ночью 6 июня во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу. После этого в Киеве произошли две серии взрывов.

Ранее жители столицы Украины засняли на видео крупный пожар, начавшийся после взрывов.