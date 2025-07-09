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Циклон обесточил почти 270 поселений в двух российских регионах

В Ярославской и Ивановской областях без света остались более 25 тыс. человек
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Ярославской и Ивановской областях около 270 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного циклона. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным на утро среды, в Ярославской области без света остаются 226 поселений, где живут около 15,5 тысячи человек. В Ивановской — еще 43 населенных пункта с населением свыше 10 тысяч человек.

Причиной отключений стали погодные условия. Стихия повредила электросети: всего зафиксировано 419 обесточенных трансформаторных подстанций в двух регионах.

Спасатели и энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупреждал о надвигающихся опасных погодных явлениях в 17 регионах страны.

По данным метеоролога, наибольшую угрозу представляет Дагестан, где из-за непрекращающихся проливных дождей в горах ожидается выход рек из берегов и подтопление населенных пунктов. Аналогичные интенсивные осадки прогнозируются в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала.

Ранее синоптик назвал условия, при которых Петербург затопит, несмотря на дамбу.

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