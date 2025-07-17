На Прегольской ТЭЦ под Калининградом случилась крупная авария, несколько районов остались без света. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
«По предварительной информации: на Прегольской ТЭЦ отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах области», — сказали агентству.
Администрация Балтийского округа в своем Telegram-канале сообщает, что в связи с аварией в городе не функционируют светофоры. Участников дорожного движение просят быть максимально внимательными.
Telegram-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» сообщает о сбое в движении общественного транспорта.
«В связи с технической неисправностью (нет напряжения) частично заблокировано движение трамваев маршрута №3,5 и троллейбуса №1», — говорится в посте.
9 июля на ТЭЦ-1, расположенной в Пензе, произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном прекращении подачи электроэнергии, которое было необходимо для проведения работ по тушению пожара.
Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.