РИА: несколько районов Калининграда остались без света из-за аварии на ТЭЦ

На Прегольской ТЭЦ под Калининградом случилась крупная авария, несколько районов остались без света. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«По предварительной информации: на Прегольской ТЭЦ отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах области», — сказали агентству.

Администрация Балтийского округа в своем Telegram-канале сообщает, что в связи с аварией в городе не функционируют светофоры. Участников дорожного движение просят быть максимально внимательными.

Telegram-канал «‎Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» сообщает о сбое в движении общественного транспорта.

«‎В связи с технической неисправностью (нет напряжения) частично заблокировано движение трамваев маршрута №3,5 и троллейбуса №1», — говорится в посте.

9 июля на ТЭЦ-1, расположенной в Пензе, произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном прекращении подачи электроэнергии, которое было необходимо для проведения работ по тушению пожара.

Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.