Стало известно о последствиях введения временных ограничений в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково из-за введенных временных ограничений на вылет задерживаются 10 рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На вылет самолеты задерживаются по направлению в Шарм-эш-Шейх, Сочи, Стамбул, Москву, Тбилиси, Калининград и Оренбург.

В публикации отмечается, что еще несколько самолетов не могут приземлиться в аэропорту. Рейс из Стамбула в текущий момент летает над Псковской областью, а борта из Уфы и Душанбе находятся в Новгородской области. Еще минимум три воздушных судна возвращаются в аэропорты вылета, говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого в Ленинградской области было объявлено об опасности дронов.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

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