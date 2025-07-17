Аэропорт Пулково приостановил работу

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом. Пост об ограничениях был опубликован в 5:08.

До этого в Ленинградской области было объявлено об опасности дронов.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как под угрозой БПЛА поехать в Крым и Сочи и не пожалеть.