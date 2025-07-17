Срок следствия по делу Симоньян и Собчак продлили до октября

ТАСС: следствие по попытке покушения на Симоньян и Собчак продлено до 14 октября

Срок следствия по попытке покушения на главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак продлен до октября. Об этом, ссылаясь на материалы суда, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что срок следствия по уголовному делу по статьям об участии в деятельности террористической организации, разбое и хулиганстве продлен до 14 октября 2025 года.

15 июля Собчак рассказала о тревоге после сорванной попытки покушения на нее.

13 июля сообщалось, что в деле о подготовке покушения на журналисток появились трое новых фигурантов, все они — несовершеннолетние. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом основной группе обвиняемых столичный суд продлил меры пресечения до октября 2025 года.

В июле 2023 года Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили спецслужбы Украины. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают девушки.

Ранее на Украине сообщили о новом покушении на известного журналиста.