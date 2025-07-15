На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собчак рассказала о тревоге после сорванной попытки покушения на нее

Собчак: сложно жить с информацией о покушении, охрана является необходимостью
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала сорванную в 2023 году попытку покушения на нее и главного редактора RT Маргариту Симоньян.

«Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно», — заявила она.

Собчак отметила, что с момента попытки покушения прошло почти два года. По ее словам, после инцидента охрана стала реальной необходимостью, а не для понтов, как у рэперов.

13 июля сообщалось, что в деле о подготовке покушения на журналисток появились трое новых фигурантов, все они — несовершеннолетние. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом основной группе обвиняемых столичный суд продлил меры пресечения до октября 2025 года.

В июле 2023 года Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили спецслужбы Украины. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают девушки.

Ранее на Украине сообщили о новом покушении на известного журналиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами