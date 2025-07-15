Собчак рассказала о тревоге после сорванной попытки покушения на нее

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала сорванную в 2023 году попытку покушения на нее и главного редактора RT Маргариту Симоньян.

«Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно», — заявила она.

Собчак отметила, что с момента попытки покушения прошло почти два года. По ее словам, после инцидента охрана стала реальной необходимостью, а не для понтов, как у рэперов.

13 июля сообщалось, что в деле о подготовке покушения на журналисток появились трое новых фигурантов, все они — несовершеннолетние. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом основной группе обвиняемых столичный суд продлил меры пресечения до октября 2025 года.

В июле 2023 года Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили спецслужбы Украины. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают девушки.

Ранее на Украине сообщили о новом покушении на известного журналиста.